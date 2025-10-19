Magistrát přiznal, že mu s drzými řidiči, kteří porušují zákaz vjezdu, došla trpělivost. Přestože na náměstí mohou jen auta s povolením, mnozí to nerespektují. „Za týden jsme přistihli 161 řidičů, kteří neměli oprávnění,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Bez povolení tvrdý trest
Několikasetkorunové pokuty, ale řidiče zřejmě nevarují. Semafor má proto vše změnit. „Nyní to mají na starosti právníci. Věřím, že semafory s červenou budou na náměstí už od počátku příštího roku,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Brno chce na náměstí Svobody zřídit semafory s téměř permanentní červenou. Hynek Zdeněk
Čas 10.30 nebyl zvolen náhodně. V tu dobu totiž končí doba pro zásobování obchodů. Poté, budou moci na náměstí vjet pouze ti, kteří tam bydlí a vozidla IZS. V případě akutních případů i plynaři, elektrikáři apod.
Na ostatní se bude vztahovat semafor s červenou barvou. Za projetí bude hrozit pokuta 7 až 25 tisíc korun, 6 bodů do karty řidiče a zákaz řízení na 4 ž 6 měsíců.