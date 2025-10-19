Magistrát přiznal, že mu s drzými řidiči, kteří porušují zákaz vjezdu, došla trpělivost. Přestože na náměstí mohou jen auta s povolením, mnozí to nerespektují. „Za týden jsme přistihli 161 řidičů, kteří neměli oprávnění,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Bez povolení tvrdý trest

Několikasetkorunové pokuty, ale řidiče zřejmě nevarují. Semafor má proto vše změnit. „Nyní to mají na starosti právníci. Věřím, že semafory s červenou budou na náměstí už od počátku příštího roku,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Čas 10.30 nebyl zvolen náhodně. V tu dobu totiž končí doba pro zásobování obchodů. Poté, budou moci na náměstí vjet pouze ti, kteří tam bydlí a vozidla IZS. V případě akutních případů i plynaři, elektrikáři apod.

Na ostatní se bude vztahovat semafor s červenou barvou. Za projetí bude hrozit pokuta 7 až 25 tisíc korun, 6 bodů do karty řidiče a zákaz řízení na 4 ž 6 měsíců.

Brno zároveň už od 3. listopadu vyhlásilo na náměstí Svobody zákaz jízdy na jednokolkách, segwayích a hoverboardech. „Vjezd bude povolen jen kolům a koloběžkám. Město chce tím zvýšit bezpečnost chodců,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Radka Loukotová.
Symbolem náměstí je unikátní orloj, na kterém nikdo nepozná, kolik je hodin.
