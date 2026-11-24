Výskyt štěnic hlásí nájemníci poslední dobou nejčastěji z domů, které spravuje Stavební bytové družstvo Bohumín. „Ano, mohu to potvrdit. Hlásí nám je nájemníci z vícero domů,“ reagovala na dotaz Blesk.cz ředitelka Dagmar Hejdová.
Nájemníci si parazitů všimli na reklamních letácích ve schránkách. „Domů, kam se štěnice za poslední týdny mohly dostat, mohou být až čtyři desítky, a to nepočítám jen ty naše,“ dodala ředitelka.
Přiznala, že se se štěnicemi v bytech potýkají už několik měsíců. Až teď se zjistilo, jak se do bytů nejspíše dostaly. Nad původem či uskladněním reklamních letáků ale Dagmar Hejdová nechtěla spekulovat. Družstvo nicméně už od léta provádí kontroly a případné deratizace až stovek bytů.