Smrt v kontejneru: Ve Strakonicích našli muže (†27) uvězněného pod víkem
V Mírové ulici ve Strakonicích došlo začátkem listopadu k těžko představitelné události. Muž se tam dostal do textilního kontejneru a zůstal zaklíněný pod víkem. Hasiči ho po příjezdu vyprostili, ale bylo pozdě. Policie po ohledání místa potvrdila, že šlo o nešťastnou náhodu.
V noci přijali strakonští policisté oznámení o člověku uvězněném v kontejneru na textil. Po příjezdu hlídky bylo zřejmé, že muž je bez známek života. Hasiči následně tělo pomocí techniky vyprostili a místo zajistili.
Vyšetřovatelé zjistili, že mladík do kontejneru vlezl sám, pravděpodobně kvůli odloženému oblečení. Při manipulaci s víkem si mechanismus zajistil proti pohybu, ale pojistka povolila a víko se prudce zavřelo. Tlak na hrudník byl fatální. Lékař konstatoval smrt udušením a policie vyloučila jakýkoli podíl další osoby.
Konstrukce těchto kontejnerů představuje při vstupu obrovské riziko. V úzkém prostoru a pod těžkým víkem stačí jediný chybný pohyb. „Textilní kontejnery nejsou určeny k vstupu osob, neopatrnost může skončit tragicky,“ varuje policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Policie tak znovu apeluje, aby lidé v nouzi využívali bezpečnější formy pomoci, například sociální služby nebo charitativní organizace.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.