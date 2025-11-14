Pes zakázaného plemene zabil miminko! Prý ho vyděsil ohňostroj venku
Rodinný mazlíček zaútočil na devítiměsíční batole a usmrtil ho. Pes plemene american bully xl se vyděsil poté, co někdo na sousedním poli rozdělal ohňostroj. Případ je o to smutnější, že je chov tohoto plemene ve Velké Británii přísně regulován.
V nedělní podvečer 2. listopadu na dušičky zasáhla poklidnou vesničku Rogiet ve Velké Británii nečekaná tragédie. Někdo si na poli pustil pro zábavu ohňostroj a vyplašil tím psa, který zpanikařil a zabil teprve devítiměsíční dítě. Místní komunita byla událostí šokována a vyjadřovala rodině upřímnou soustrast.
Truchlí celá vesnice
„Někdo musel odpálit ohňostroj poblíž baráku, pes se rozrušil a zaútočil na dítě. Upřímnou soustrast rodině, je to strašná tragédie. Cítím s nimi o to víc, protože jsem před dvěma lety ztratila svou vnučku, když jí bylo pouhých jedenáct měsíců,“ svěřila se deníku Daily star Caroline Knightová.
Deník People zase citoval srdceryvnou zpověď zastupitele vesničky Petera Stronga: „Je to obrovský šok, že se něco takového stane uprostřed naší poklidné komunity. Miminko je dílem radosti a lásky a přijít o dítě tímto způsobem je prostě otřesné.“
Agresivní plemeno nezabíjelo poprvé
Ve středu policie pro časopis The Guardian zveřejnila znepokojující informaci - psem, který usmrtil batole, byl šestiletý american bully XL. Toto plemeno je od roku 2023 v Británii na seznamu zakázaných psů, poté co mělo na svědomí několik smrtících útoků a k chovu musí mít majitel certifikát povolující výjimku. Jedna z nich je, že pes musí být chován na bezpečném místě, kde nemůže ohrozit veřejnost. Po tomto incidentu byl domácí mazlíček uspán a utracen.
Horšie to dopadne pre majiteľa psa . V GB bude stíhaný, akoby to urobil on sám ...