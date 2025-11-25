Dvacítka mužů zákona obsadila výjezdy z Kuřimi a Tišnova, zaměřila se i na dění v obou městech. Nejvyšší hodnotu alkoholu naměřili u muže (52) v Kuřimi, který nadýchal téměř půldruhého promile. „Řidič přitom hlídce uvedl, že před jízdou se posilnil několika pivy, a navíc měl i platnou blokaci řidičského průkazu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Podobný problém s řidičákem měl i řidič (54), kterého hlídka kontrolovala v Tišnově. Ten usedl za volant i přesto, že o řidičský průkaz přišel po dosažení hranice 12 trestných bodů.
Šofér se prý lekl hlídky
Jiný kontrolovaný šofér upoutal pozornost tím, že na poslední chvíli před zastavujícím policistou dupl na brzdu. „Vy jste mě neviděl?“ zajímalo podle zveřejněného videa policistu, který měl na sobě reflexní vestu a dával pokyny svítícím kuželem.
„Viděl jsem vás. Já se le-lekl,“ vykoktal šofér. „A čeho jste se lekl?“ zajímalo policistu. „Že jste tady,“ přiznal řidič. Jak se ukázalo, měl dva roky propadlý řidičák.
policie-čr-policisté-zkontrolovali-téměř-400-osob-a-370-vozidel.
