Manželka po svatbě začala týrat chotě jako psa: Musel se starat o 60 čivav!
Muž z Belgie bohužel není první ani poslední, který se zamiloval do úžasné ženy, ze které se po svatbě stal zcela jiný člověk. Může o tom vypovídat jeho podvýživa, popáleniny, modřiny i nejspíš doživotní trauma…
Anna (47) a její vyvolený se vzali v roce 2024. A potom pro něj začalo peklo na zemi. Anna po svém muži vyžadovala konstantní péči o jejích 60 čivav, včetně toho, aby po nich uklízel výkaly bosý i aby po nich čistil povrchy žíravinami.
Anna manželovi schovávala boty a nonstop ho monitorovala přes kamery. Když přestal uklízet, z dálky na něj řvala. „To je otrokářství,“ nazval to žalobce. Manžel byl zavírán do psího výběhu, boudy, zahradní kůlny i sklepa bez oken, bez jídla a vody. Neměl dovoleno sám opustit dům.
Dva týdny před útěkem týraného zemřeli dva z psíků, za což Anna manžela potrestala politím vařící vodou, uvedl deník Daily Mail.
V letošním březnu se muži podařilo utéct, načež se doklepal na sousedy, kteří přivolali sanitku. Muž byl podchlazený, pomatený a na těle měl spoustu zranění včetně popálenin. Mezitím se ale tlumočení ujala Anna – její manžel si prý „ubližuje sám, protože trpí depresemi". Záchranáři si ale všimli, jak v přítomnosti své ženy muž ztuhl a ze sanitky ji vyhodili a zavolali policii.
Muž se posléze svěřil, že ho žena týrala celý rok. Prý ho napadala pěstmi i po něm házela předměty, dokud neupadl. Také mu zakazovala jakýkoliv kontakt s jeho dvěma dcerami z předchozího vztahu. Vše potvrdily archivované záznamy v Annině telefonu – fotky zranění, audionahrávky verbálních napadení i videa s jejím smíchem v pozadí, na kterých se kvůli zraněním muž nemohl ani obléct.
Jak to s Annou dopadne, soud rozhodne teprve v lednu. Žalobce ale vyžaduje osmileté vězení a čtvrt milionu korun na odškodnění.
