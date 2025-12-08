Křik prořízl pondělní ráno v domě v Mostecké ulici, která se nachází v lokalitě Cejl. Té se nechvalně přezdívá brněnský Bronx. Hádka muže a ženy pokračovala i na ulici, kde měla ale tragický konec. Muž ženu ubodal! Zemřela během pár chvil…
Holčička (6) bez maminky
Podle místních byly příčinou partnerské neshody. „Nedávno ho pustili z kriminálu, byl venku snad měsíc. Jí bylo třicet roků, on byl o něco starší. A hlavně měli šestiletou holčičku,“ řekl pro server novinky.cz strýc mrtvé.
Žena podle příbuzných žila ve strachu. Muž na ni prý žárlil, týral ji. „Vyhrožoval, že jí sebere malou. Byl už předtím několikrát trestaný,“ dodala její zdrcená sestřenice.
Až děsivá podobnost!
Brutální vražda je jako přes kopírák listopadového otřesného činu z Mírova na Šumpersku. Tam Patrik C. (36), čerstvě podmínečně propuštěný z vězení, kde si odpykával trest za vraždu z roku 2014, znova vraždil. Svou partnerku (†31) také ubodal! Nyní mu hrozí i výjimečný trest.
Deset nožů, 45 ran, 17 do krku: Takhle před 11 lety vraždil Patrik C. „Identická“ vražda 22 dnů po propuštění
Útočník zadržen
Policie útočníka zadržela, případ je na začátku šetření. „Co se mezi nimi stalo, je předmětem vyšetřování,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.
Záchranáři, kteří vyrazili na místo, už nemhli ženě pomoci. „Vyslali jsme lékařský tým, ženu oživovali. Přes veškerou snahu však vážným zraněním podlehla," řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.