Imigrační úředník popravil mladou maminku: Renee odvezla syna do školy a pak...
Amerikou od čtvrtka hýbe střelba imigračního úředníka na mladou maminku v Minneapolisu. Ten jí zabil poté, co odvezla syna do školy a vracela se s přítelkyní domů. Událost vyvolala celou řadu protestů a ostré politické spory. Zatímco Trumpova administrativa tvrdí, že se žena pokusila přejet příslušníka Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a vykreslují ji jako teroristku, svědci, místní samospráva i demokraté tuto verzi zpochybňují.
Renee Nicole Macklin Goodová (†37), matka tří dětí, byla se svoji přítelkyní na cestě ze školy, kam odvezla šestiletého syna. Vracela se domů, kam se přistěhovala teprve nedávno.
Renee byla americká občanka, která se narodila ve státě Colorado, takže probíhající zásah proti nelegálním migrantům v Minneapolisu se ji vůbec neměl týkat. Během pár vteřin se jí ale obrátil život vzhůru nohama a poklidné ráno se zvrhlo v krveprolití.
Chtěla přejet agenta?
V ověřeném videu je vidět vínové SUV, které blokovalo ulici a kolem něj stáli protestující. K vozidlu přistoupili agenti ICE a vyzvali řidičku, aby vystoupila. Ta neuposlechla a pokusila se z místa odjet. V tu chvíli agent neváhal a řidičku doslova popravil, popisuje událost BBC.
SUV ztratilo kontrolu a narazilo do zaparkovaného auta. Další videa z místa činu ukazují rozrušenou ženu, která křičí: „Je to moje žena! Nevím, co mám dělat!“ Hrůzostrašný incident vyvolal šok a rozdělil Ameriku na dva tábory.
Trump se diví, že agent žije
Trumpova administrativa neváhala a okamžitě vydala prohlášení, kde uvádí, že mladá žena, která ve volném čase psala básně, chtěla imigračního úředníka přejet a označili ji za teroristku.
„Je těžké uvěřit, že je naživu, ale nyní se zotavuje v nemocnici,“ napsal Trump na sociální síť Truth. Svoje tvrzení doložil videem natočeným z velké dálky nevalné kvality. Po střelbě okamžitě zaplavila internet videa s mnohem větší vypovídající hodnotou, kde je patrné, že zastřelená žena nikoho nepřejela a ani se o to nesnažila.
Tvrzení, že by Renee byla teroristkou, vyvrátil její bývalý manžel. Nikdy se prý neúčastnila žádného protestu ani nebyla aktivistka. Byla prý naopak oddanou křesťankou, která se dříve účastnila misionářských cest, uvedl server Novinky. Příbuzní popisují Renee jako laskavou, milující a láskyplnou osobu, která se oddaně starala o druhé.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.