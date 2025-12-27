Mladí čeští zubaři zemřeli na Kilimandžáru: Byli zkušení cestovatelé! Tohle se nemělo stát, smutní kamarád

Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Aktualizováno -
27. prosince 2025
06:52
Autor: avi, hra - 
27. prosince 2025
05:00

Tragická nehoda vrtulníku na Kilimandžáru ukončila lásku, sny a dobrodružství dvěma mladým manželům z Českých Budějovic. Výstup, který měl být splněním životního snu, se změnil v děsivou katastrofu a mladá dvojce se už domů nikdy nevrátí.

Při sestupu z nejvyšší hory Afriky, kdy už měli za sebou hlavní část cesty, přišli o život Anna a David (oba †30). Mladí manželé vystudovali lékařskou fakultu v Plzni a oba následně zasvětili svůj život stomatologii.

Procestovali půl světa

Podle dostupných informací se na Kilimandžáro vydali jako zkušení cestovatelé a výstup na populární horu byl dalším společným milníkem. 

Za sebou měli náročné vysokohorské výpravy v Nepálu, Kanadě, USA, na Havaji i na Novém Zélandu. Přesto se znovu potvrdilo, že hory jsou nevyzpytatelné a tentokrát ani zkušenosti nestačily.

Přátele mladého páru tragédie zdrtila. „Chodili na stejné gymnázium, studovali stejnou vysokou školu. Sedm let spolu chodili, než se vzali. Hory měli rádi, zejména Anička, vysokohorskou turistikou trávila všechen volný čas. Tohle se nemělo stát, život měli před sebou,“ reagovali kamarádi.

Detaily tragédie jsou stále předmětem vyšetřování.

Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.
Mladý pár miloval cestování.

Video  U Prahy se zřítil vrtulník, dva lidé zemřeli 
Video se připravuje ...

Témata:
davidaničkazubařivýstupcestovatelévysokohorská turistikaKanadaAfrikaČeské BudějoviceKilimandžáromanželécestovatel
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patrik Malý ( 27. prosince 2025 08:14 )

Tak to byl pro ně ten správný adrenalín...

otto fordmustang ( 27. prosince 2025 08:11 )

žádný( pacoš nehodlá čekat až se jeho Lékař / Zubař vrátí odkudkoliv) a tihle jmenovaní se už Nikdy Nevrátí... 😨

otto fordmustang ( 27. prosince 2025 08:09 )

Tak Zubaři nebo Cestovatelé ?

Obojí nejde skloubit dohromady ! 😕

Mr MRD ( 27. prosince 2025 08:05 )

Bezdetni a, vpodstate, po škole.
Takže měli sloužit Vánoce a ne někde ***t. Jejich vzdělávání platím z daní, takže si ho mají vážit a ne utrácet za život ohrožující rozmarilosti.

František Hastík ( 27. prosince 2025 07:57 )

Možná jim zájezd rodiče zaplatili jako dárek vánocům. Mnozí mladí v jejich věku mají většinou jen dluhy.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud