Na Lipně řádí nebezpečná sinice: Na svědomí má čtyři psy?!
Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny. Pro člověka nejsou nebezpečné, ale mohou být jedovaté pro zvířata.
V minulých dnech náhle pošli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. „Látky, které by mohly být za těmito úhyny, jsme nalezli v biomase sinic,“ potvrdil Pavel Hrouzek z mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Není to však zatím stoprocentně jasné, případy stále prověřuje policie. Nejedná se ale prý o sinice, které způsobují vodní květ, jenž se v teplém létě tvoří na hladinách rybníků a přehrad.
Smrt za 1,5 hodiny
Za záhadných okolností uhynuli na Lipensku čtyři psi. Majitelka dvou z nich, jack russell teriérů, která s nimi byla u Lipna nad Vltavou, úmrtí ohlásila policii. „Byli jsme u vody, jeden si hrál s klacíkem, pak začal kolabovat, hned jsme odtud jeli na veterinu. Přidal se druhý a do hodiny a půl byli mrtví,“ řekla. Podobným způsobem pošli i další dva psi v nedaleké Radslavě. Také oni byli se svými paničkami u vody.
Rozbory vody
Spolek Lipensko pro život se k situaci vyjádřil. „Rozbory vody z tohoto týdne potvrzují, že množství sinic ve vodním sloupci je aktuálně nízké a kvalita vody na sledovaných koupacích místech je dobrá,“ uvedl.
Zároveň upozornil na skutečnost, že se voda měří pouze na vybraných plážích. Nesledují se bentické sinice vyskytující se na kamenech, rostlinách a sedimentech u dna vody. „V tuto chvíli zatím není finálně potvrzeno, co přesně způsobilo nedávné úhyny psů. Probíhá šetření a další analýzy. Dosavadní poznatky ale naznačují, že pokud existuje souvislost s prostředím u vody, může jít o lokální zdroj v pobřežní zóně, který běžné odběry vody vůbec nezachytí například právě o bentické sinice,“ vysvětlil spolek.
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