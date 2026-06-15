Hromadná nehoda zastavila provoz na D1: Několik zraněných
Na dálnici D1 na okraji Prahy se při dvou nehodách v pondělí po 20:00 srazilo pět aut. Vyplývá to z informací policie, hasičů a silničářů. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs řekl, že na místě byli dva vážně zranění muži. Před místem nehod se na příjezdu do Prahy vytvořila podle informací Ředitelství silnic a dálnic kolona dlouhá zhruba jeden a půl kilometru.
Nehody se staly zhruba ve stejnou dobu nedaleko od sebe u Újezdu u Průhonic. Přibližně na kilometru 4,5 dálnice D1 se podle informací policie na síti X srazila tři osobní auta. Při druhé nehodě narazilo podle informací Ředitelství silnic a dálnic osobní auto do stojícího vozu údržby silnic a jeden pracovník údržby se zranil. Podle policie osobní auto najelo do pojízdné uzavírkové tabule, kterou náraz odmrštil na pracovníka stojícího opodál.
Mluvčí záchranářů uvedl, že měli v péči dva muže se závažnými vícečetnými poraněními. Jeden byl ve věku kolem 50 let a druhý kolem 60 let. Oba byli při vědomí, zdravotníci je po ošetření na místě převezli do traumacentra.
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