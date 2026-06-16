Autobus pod viaduktem přišel o střechu: Na místě jsou zranění
U Dolního Dvořiště v úterý dopoledne uvízl pod viaduktem autobus, několik cestujících bylo zraněno. Ve voze cestovalo 24 lidí, zejména cizinců. Bus při nárazu přišel o střechu.
Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku uvízl autobus se zahraničními turisty cestujícími z Lince do Českého Krumlova. Čtyři lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí.
Nehoda se stala kolem 9:30 a zájezdový autobus zůstal podle hasičů zaseknutý pod viaduktem ze dvou třetin. „Zranění utrpěli celkem čtyři cizinci. Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila,“ sdělil novinářům k nehodě mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Podle něj stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný jejich převoz do nemocnice.
Hasiči doplnili, že železniční provoz na viaduktu byl po kontrole specialistou ze Správy železnic rychle obnoven, silnice ale zůstala neprůjezdná. Autobus podle nich vyprošťuje s pomocí vyprošťovacího automobilu s navijáky jednotka Správy železnic.
Setra se pod mostem sekla... 😨