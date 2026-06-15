Mladík přepadl dívky v autubusu: Školačkám mířil na hlavu kvůli pár korunám
Dvě nezletilé dívky zažily cestou do školy na Českokrumlovsku chvíle strachu. Mladík na ně v autobusu namířil zbraň a požadoval peníze. Vyděšené školačky mu nakonec odevzdaly vše, co měly u sebe.
Kriminalisté na Českokrumlovsku vyšetřují loupež, která se odehrála ve čtvrtek 11. června. V autobusu mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí měl mladistvý chlapec během jízdy ohrožovat zbraní dvě nezletilé dívky.
Podle policie namířil zbraň na hlavy obou dívek a pod pohrůžkou střelby po nich požadovat peníze. „Obě poškozené ze strachu o svůj život poté pachateli vydaly dohromady 52 korun,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Po oznámení případu se rozběhlo pátrání. Policisté museli nejprve zjistit, zda nejde o ozbrojeného pachatele s ostrou střelnou zbraní. Další šetření ukázalo, že použitou zbraní byla vzduchovka. Policisté následně zajistili jak podezřelého mladíka, tak i samotnou zbraň.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z provinění loupeže. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Soud mezitím nařídil předběžné umístění zadrženého do diagnostického ústavu.
Policie současně připomněla, že použití zbraně při násilném jednání patří mezi nejzávažnější trestné činy. „Ani použití atrapy, plynové či jiné zbraně nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti,“ upozornil mluvčí.
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