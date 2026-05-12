Někdo uvázal štěně v lese: U stromu mělo jen prázdné misky
Smutný zásah řešili záchranáři z jihočeského útulku Animal Rescue spolu s policií. V lese u Blanska na Českokrumlovsku našli mladého psa uvázaného ke stromu na odlehlém místě. Zvíře bylo silně vystresované, zanedbané a kolem stromu mělo vyšlapaný kruh.
Případ se odehrál v pátek 9. května u Blanska nedaleko Kaplice. Na místo vyjížděla odchytová služba a útulek Animal Rescue na žádost policie. V lese našli asi ročního křížence uvázaného ke stromu. U sebe měl dvě prázdné misky a podle stop se kolem stromu dlouho pohyboval v kruhu.
Záchranáři popsali, že pes byl extrémně bázlivý. „Abychom ještě víc nezvyšovali úroveň stresu, byl pes uspán. Pak jsme si v klidu provedli všechny potřebné úkony, vystříhali mu zplstnatělé kusy srsti, ošetřili jsme ho proti parazitům a počkali si s ním na probuzení, abychom byli u toho a pamatoval si nás,“ uvedli pracovníci útulku na facebooku.
Po probuzení už se podle útulku jeho stav začal zlepšovat. Zpočátku ještě vrčel, brzy ale kontakt s lidmi přestal odmítat a nyní s ošetřovateli vychází bez problémů. Pes měl mikročip, ten však nebyl registrovaný. Útulek zároveň naznačil, že už má určité informace o jeho původu. Případem se dál zabývá policie.
Případ vyvolal na sociálních sítích vlnu rozhořčení. „Když je nechcete, dejte je do útulku, ale netrapte je,“ napsala jedna z komentujících. Další lidé označovali jednání majitele za kruté a nepochopitelné. „Každý pes si zaslouží svého člověka, ale ne každý člověk si zaslouží psa,“ ozval se další.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.