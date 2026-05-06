Podle informací Blesk.cz měl zdrogovaný mladík napadat psa plemene bully na veřejnosti opakovaně. „Pes není věc ani prostředek k vybití zlosti. Je to živý tvor, který cítí bolest, strach i bezmoc,“ zareagovalo na otřesné video sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům.

Video pořídil v brněnské čtvrti Židenice Tomáš Procházka, který pracuje v bezpečnostní agentuře. „Veřejné oznámení k případu mnou natočeného týrání psa v Brně a mnou oznámeného bezprostředně na linku 158. Muž je řešen policií a psa už nemá. Konec dobrý, vše dobré. Alespoň v tomto případě,“ napsal Procházka na facebooku.

Lidé děkují Tomášovi

Na sociálních sítích se objevily desítky komentářů. Lidé odsoudili agresora a poděkovali Tomášovi, který natočil důkaz o týrání psa. „Nebýt lidí jako jste vy, svět by byl ještě smutnějším místem. Udělal jste maximum a jsem šťastná, že když se nepovedlo pejska zachránit okamžitě, pořídil jste důkazy,“ vzkazala autorovi videa Kristýna. 

Tyran v Brně mlátil do psa jako do boxovacího pytle.

„Moc vám děkuji za toho pejska. Ten zmetek doufám, že bude pořádně potrestán,“ napsala Jana. 

Vyšetřování je na začátku

Policie potvrdila, že se událostí zabývá: „Prošetřujeme okolnosti, Policisté vědí, o koho se jedná,“ uvedl mluvčí David Chaloupka bez bližších podrobností.

V případě, že by se potvrdilo týrání zvířete, hrozilo by pachateli vězeni od půl roku do tří let. V případě trvalých následků nebo smrti zvířete může jít viník za mříže až na 6 let. Soud může navíc zakázat chov, zvíře zabavit a uložit pokutu.