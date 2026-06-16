Mamince se převrhl kočárek v autobusu: Miminko skončilo v nemocnici
Řidič autobusu v Českých Budějovicích intenzivně brzdil v reakci na dopravní situaci. To způsobilo, že se převrhl v prostoru pro cestující kočárek i s dítětem! Děťátko poté muselo do nemocnice. Policie hledá svědky nehody.
V sobotu 6. června řidič autobusu linky číslo 7 v Českých Budějovicích prudce šlápl na brzdu v reakci na vzniklou dopravní situaci. Shodou okolností byla v prostoru pro cestující zrovna žena s kočárkem.
Při náhlém cuknutí se jí kočárek vysmekl z ruky a převrhl se i s dítětem! Děťátko poté jelo z preventivních důvodů na vyšetření do nemocnice. Policie žádá svědky vzniklé situace, aby kontaktovali dopravní inspektorát.
„Českobudějovičtí policisté z dopravního inspektorátu žádají případné svědky nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158,“ požádal tiskový mluvčí policie, por. Bc. Milan Bajcura.
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