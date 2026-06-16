Mamince se převrhl kočárek v autobusu: Miminko skončilo v nemocnici

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Nicole Kučerová - 
16. června 2026
10:03

Řidič autobusu v Českých Budějovicích intenzivně brzdil v reakci na dopravní situaci. To způsobilo, že se převrhl v prostoru pro cestující kočárek i s dítětem! Děťátko poté muselo do nemocnice. Policie hledá svědky nehody.

V sobotu 6. června řidič autobusu linky číslo 7 v Českých Budějovicích prudce šlápl na brzdu v reakci na vzniklou dopravní situaci. Shodou okolností byla v prostoru pro cestující zrovna žena s kočárkem.

Při náhlém cuknutí se jí kočárek vysmekl z ruky a převrhl se i s dítětem! Děťátko poté jelo z preventivních důvodů na vyšetření do nemocnice. Policie žádá svědky vzniklé situace, aby kontaktovali dopravní inspektorát.

„Českobudějovičtí policisté z dopravního inspektorátu žádají případné svědky nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158,“ požádal tiskový mluvčí policie, por. Bc. Milan Bajcura.

Video  Muž poškodil čelní sklo autobusu, policie hledá jeho i jeho doprovod.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
dítěnemocnicesvědcibrzdapolicieJihočeský krajČeské BudějoviceKočárekřidič autobusuSolaris Urbino 18
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Velká bolest Stanislava Hložka: Zdrcující smrt syna
Velká bolest Stanislava Hložka: Zdrcující smrt syna
Aha!
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Dáma
Ze dne na den přestala chodit. Vzácná diagnóza změnila Beátce život od základů
Ze dne na den přestala chodit. Vzácná diagnóza změnila Beátce život od základů
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Samoobslužné pokladny, jak je znáte, končí. Oblíbený supermarket nasazuje chytrou novinku
Samoobslužné pokladny, jak je znáte, končí. Oblíbený supermarket nasazuje chytrou novinku
e15
Kapverdský hrdina: pláč na hřišti i kvůli rodině, obří nával fanoušků mu ukázala reportérka
Kapverdský hrdina: pláč na hřišti i kvůli rodině, obří nával fanoušků mu ukázala reportérka
iSport
Voliči jako užiteční idioti. Babiš lidem nedoplatil důchody, nejisté je i zvýšení slev na dopravu
Voliči jako užiteční idioti. Babiš lidem nedoplatil důchody, nejisté je i zvýšení slev na dopravu
Reflex
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Lidé a země