Školačka (12) v Německu popadla nože a hnala se na policisty: Postřelená skončila v nemocnici
Těžké střelné poranění přivodili v pondělí policisté v německé Bochumi neslyšící dívce (12), která na ně zaútočila s noži v obou rukou. V nemocnici nyní bojuje o život.
Policisté po dívce s německým a srbským občanstvím pátrali poté, co svévolně odešla z dětského domova. Protože se ukázalo, že je nucena užívat životně důležité léky, policie pátrání vedla s maximální naléhavostí.
Dívku policisté nalezli v noci na dnešek v bytě její matky, které soud zrušil rodičovská práva. Stejně jako dcera je i matka neslyšící. „Během zjišťování situace a prohlídky bytu policisté narazili na 12letou dívku, která se s dvěma noži v ruce přiblížila k policistům. Aby odvrátili hrozící útok noži, policisté podle prvotních informací současně použili taser a střelnou zbraň,“ uvedla v prohlášení policie.
Zasahující policisté na místě poskytli dívce první pomoc a zdravotníci ji následně převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Podle lékařů se nachází v ohrožení života, uvedl policejní mluvčí.
Není jasné, proč dívka vyrazila s noži na policisty ani proč odešla z dětského domova. Otázkou také zůstává, jak přesně se policisté s neslyšící dívkou dorozumívali předtím, než na ni vystřelili. Vyšetřovatelé prověřují, zda použili i jiné prostředky komunikace než pouze mluvenou řeč, které nemohla rozumět, uvedla DPA.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.