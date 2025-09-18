Seniorka (95) umlátila přeživší holocaustu Ninu: Použila k tomu invalidní vozík

Autor: kjm - 
18. září 2025
14:10

V domově důchodců ve městě New York došlo v neděli k brutální vraždě. Podezřelou je pětadevadesátiletá žena trpící demencí. V neděli večer umlátila Ninu Kravtsovou (†89). Nina byla přeživší holocaustu, v domově důchodců bydlela od roku 2020. Co k šokujícímu útoku vedlo, není zatím jasné.

Pohřeb naplánovala rodina na pátek. Když dcera Lucy Flomová dostala telefonát, že její maminka skončila v nemocnici, myslela si, že třeba jen upadla. „Ale pak mi řekli, že to je mnohem vážnější,“ svěřila se Lucy pro server CBSNews. Lucy žije na Floridě a za svou matkou do New Yorku se proto musela dopravit letecky.

Na letišti matce řekla po telefonu poslední slova. „Lékaři mi řekli, že asi neodpoví, ale že nejspíš slyší,“ popsala Lucy bolestné chvíle. „Tak jsem jí řekla, že ji miluji,“ dodala. Jakmile dorazila do New Yorku, obdržela Lucy ty nejsmutnější zprávy. Její maminka svým zraněním v nemocnici podlehla.

Co přesně vedlo ke krvavé potyčce, není přesně jasné. Podle policie Ninu umlátila jiná rezidentka domova důchodců. Měla k tomu použít kovový díl z invalidního vozíku. „Je těžké určit, co se přesně stalo. Dveře pokoje byly zamčené, a tak se divím, že se na to vůbec přišlo,“ řekla Lucy. Policie médiím sdělila pouze to, že probíhá vyšetřování.

