Čeští policisté zveřejnili dramatické video: Záchrana seniorů z pekla!

Osm z nájemníků potřebuje náhradní ubytování a část jich bydlí dočasně u příbuzných, zbytek obyvatel se však do domu vrátil. Z hořící budovy je evakuovali policisté, kteří se na místo dostali jako první. Jejich odvahou nezachvěly ani plameny šlehající z oken. „Neváhali ani vteřinu, vběhli do domu a začali se záchranou osob, kdy většina z nich je méně pohyblivá a jejich vyvedení do bezpečného prostoru tak bylo o to složitější,“ popsali policisté náročnou situaci na facebooku.

Na místo bez zaváhání zavolali hasiče a pustili se do práce. Společnými silami evakuovali z budovy skoro stovku osob. Naneštěstí se jim nepodařilo zachránit všechny. „Bohužel ve vyhořelém bytě bylo po dohašení nalezeno tělo 87leté ženy, která v tomto bytě žila a které se po příjezdu policistů již pomoct nedokázalo,“ uzavřeli policisté.