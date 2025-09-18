Babička ve Zlíně 3 dny trpěla: Nemohla se hnout!
Dlouhé tři dny ležela v bytě ve Zlíně a nemohla se hnout. Seniorku naprostým zázrakem zachránil správce domu. Na vodoměru si všiml, že v bytě už několik dní nikdo nepustil vodu. To ho vyburcovalo. Hasiči se pak do bytu dostávali přes okno pomocí žebříku.
„Správce budovy si všiml, že na vodoměru bytu se nezvýšila po dobu tří dnů spotřeba vody, a na základě tohoto podezření přivolal záchranné složky,“ informovali hasiči na sociálních sítích. Hasiči neměli jednoduchou práci. Seniorka obývala byt ve vyšších patrech. Použít tak museli žebřík a k ženě se dostali skrze okno.
„Po ošetření byla seniorka převezena k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení,“ popsali hasiči. Zároveň vyzdvihli duchaplnost správce domu. „Správce domu, jehož včasné jednání mělo zásadní význam, jednal podle podezření vyplývajícího ze stavu vodoměru. Jeho pozornost a okamžité přivolání pomoci přispělo k úspěšnému zásahu,“ dodali požárníci.
