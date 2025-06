Chlapečka v luxusním hotelu vtáhl bazénový filtr: Museli vypustit celý bazén

V luxusním hotelu Zafiro na Mallorce došlo k děsivému incidentu. Čtyřletý britský chlapec strčil ruku do nezajištěného bazénového filtru, který ho doslova vcucnul.

Noční můra každého rodiče, tak by se dal popsat hrůzný zážitek britského páru z dovolené na Mallorce. Ruku jejich čtyřletého syna v neděli vcucnul filtr bazénu hotelu Zafiro v Can Picafortu. Chlapec prý během koupání vsunul ruku do nezajištěného výpustního otvoru.

Filtrace vytvořila silný podtlak, který chlapcovu paži vtáhl a nepustil. Zoufalí rodiče ani hosté mu nemohli nijak pomoci. Na místo se okamžitě sjely záchranné složky a začal boj s časem. Nasadili mu helmu a chrániče sluchu. Záchrana trvala přes půl hodiny. Hasiči museli bazén vypustit, rozebrat potrubí a chlapce uklidňovat. Dítě nakonec vyvázlo bez vážných zranění.

Podle místních médií nyní případ vyšetřuje soud, který zkoumá, zda hotel nepochybil z hlediska bezpečnosti. „Naši zaměstnanci aktivovali nouzové protokoly a přivolali záchranné složky a hasiče, kteří rychle dorazili na místo. Bazén byl urychleně vypuštěn, aby mohli odborníci co nejdříve chlapce osvobodit. Dítě je nyní v pořádku a pod lékařským dohledem,“ vyjádřil se pro Daily Mail mluvčí hotelu.

Rodina prý vedení hotelu i celému záchrannému týmu vyjádřila obrovský vděk. „Jsme s nimi v přímém kontaktu a nabízíme veškerou pomoc, kterou potřebují,“ ujišťoval mluvčí s tím, že se hotel nadále snaží rodině pomoci i v dalších praktických ohledech. „Šlo o náhodný incident, který je již důkladně přezkoumáván, abychom mohli přijmout veškerá nápravná opatření a ještě více posílit naše bezpečnostní standardy,“ uvedl na závěr.

Incident z hotelového bazénu není jediným dramatickým případem britských turistů ve španělských letoviscích v poslední době. Jen týden předtím, utrpěl osmiletý britský chlapec těžké zranění mozku po pádu z balkonu ve třetím patře hotelu na Ibize. A o čtyři dny později skončil čtyřiadvacetiletý Brit v kritickém stavu po pádu z pokoje v hotelu Hard Rock v Puerto Banús u Marbelly.