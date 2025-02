Vychovatelka zapomněla chlapce (†2) v rozpáleném autě: Dítě zemřelo na úžeh

Ke strašlivému incidentu došlo minulý týden v úterý. V osudný den vychovatelka Lima z mateřské školy naložila malého Salomãa do auta a odvezla ho do školky, ve které zároveň působí jako jednatelka. Po příjezdu auto s chlapcem uvnitř zamkla a šla se věnovat třem novým dětem, které do zařízení přišly. Po několika hodinách si s hrůzou uvědomila, že dítě je stále uvnitř vozidla.

Jakmile žena k vozu doběhla, bylo už pozdě. Bezvládné tělíčko chlapce leželo na sedačce. Teplota v autě do té doby stoupla na 60 stupňů a nebyla tedy příliš velká šance, že by mohl přežít. Přesto ale vychovatelka zavolala pomoc. Salomão byl ihned převezen do nemocnice, ale jeho život již nebylo možné zachránit. Zemřel na úžeh.

Učitelka v panice z místa utekla. Policie ji však nedlouho poté vypátrala zhruba 80 kilometrů od města. Žena nyní čelí obvinění z neúmyslného zabití a skončila ve vazbě. „Jak mám žít bez tebe? Moje veškerá radost byla ztracena,“ cituje slova zdrcené matky zesnulého chlapce deník Bild.

