Drama se odehrálo na terminálu Hlavního nádraží v Plzni. Vše zachytily bezpečnostní kamery. Seniorka chtěla vyjet eskalátorem na autobusové nástupiště. Jenže za jízdy upadla. „Poranila si hlavu a silně krvácela,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Toho si všiml muž středních let a běžel jí na pomoc. Byl jediný, kdo tak učinil. Ostatní se jen dívali a nic neudělali... Stařenku vzal a vyjel s ní nahoru na nástupiště. Volal přitom na lidi, ať mu pomohou, marně.

Lhostejní kolemjdoucí

Babičku tedy odvedl k lavičce a snažil se přimět lidi, aby jí pomohli a přivolali pomoc. Ti ho ignorovali. Jedna žena pošle bez mrknutí oka kolem něj. Obrátil se tak na opodál stojící ženu. Chtěl, ať zavolá záchranku, sám neměl mobil. Pomoci se ale stále nedočkal!

Vrátil se k otřesené babičce a uklidňoval jí. Za chvíli k němu přišla žena, kterou před tím žádal o pomoc. „Prosil jí o mobilní telefon. Nakonec jí ho vzal z ruky a zavolal pomoc,“ uvedla Pužmanová.

Rozčílený zachránce

To už na místo dorazili strážníci. Společně se dvěma ženami poskytli seniorce první pomoc. Sanitka záchranky jí pak odvezla do nemocnice. Rozčílený zachránce si hned na místě strážníkům postěžoval, že ho všichni ignorovali a nikdo nechtěl zavolat zdravotníky, když je o to žádal. „Nedá se říci, že se tohle děje často. Ale takovéto situace, jako tahle se stávají,“ dodala Pužmanová.

