Výsledky pitvy nezletilé oběti z baru smrti: Riccardo se zřejmě udusil!
První výsledky pitvy jedné z italských obětí požáru baru ve švýcarském letovisku Crans-Montana ukázaly, že 16letý mladík Riccardo Minghetti se zřejmě udusil, uvádí ve středu italský tisk. Patologové také konstatovali popáleniny a další zranění. Podle médií však vyloučili smrt v důsledku ušlapání.
Pitvu provedla v úterý nemocnice Agostia Gemelliho v Římě. Jde o jednu ze šesti italských obětí požáru, který vypukl při silvestrovské noci. Patologové se domnívají, že Riccardo zemřel na zástavu srdce, kterou způsobilo udušení, uvedl server Rai News. Nařídili však další toxikologické analýzy, které by měly tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit.
Požár kvůli italským obětem vyšetřuje prokuratura v Římě, která nařídila pitvu kvůli podezření ze zabití z nedbalosti. Švýcarská justice stíhá za požár majitele zařízení Jacquese Morettiho a jeho manželku Jessiku. Očekává se, že v Itálii se uskuteční i další pitvy.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v úterý v parlamentu řekl, že Itálie se pokusí přihlásit do švýcarského procesu jako poškozená strana. Podle něj jde o jasné „zanedbání povinností“. Tajani vyzval, aby příčiny tragédie, při které zemřelo dohromady 40 lidí, byly plně objasněny.
