Tmavý bavorák po spatření hlídky u řečkovického nádraží na chvíli zastavil. Vzápětí však vyrazil protisměrem na silnici vedoucí ke Kuřimi. Policisté jej na chvíli ve tmě a za sněžení ztratili z dohledu. Záhy ale u železniční zastávky v obci Česká objevili čerstvé stopy po vozidle na zasněženém chodníku.

Auto mu ujelo

Na výzvu, aby řidič vystoupil, reagoval muž (29) nešikovně. Nevšiml si totiž, že se mu nastartované auto rozjelo, a zastavilo až nárazem do zaparkovaného vozidla. Policista ho vzápětí informoval, že se dopustil hned několika přestupků.

Pivo, vodka, pivo, vodka... Šofér na Blanensku kličkoval po silnici, nadýchal přes 4 promile!

Hazardér v oktávce nadýchal 4,32 promile. Pivo prý prokládal vodkou.

Protiprávní jednání, jaký?“ divil se šofér. „Jízda v protisměru, nerespektovnání výzvy k zastavení, dopravní nehoda. Tady jste naboural auto. A je z vás cítit alkohol,“ shrnul strážce zákona.

Video
Video se připravuje ...

Opilý řidič v Brně ujížděl protisměrem, nadýchal tři promile Policie ČR

Vezl opilé děti!

Po dechové zkoušce, která odhalila 2,78 promile, muž suverénně prohlásil, že měl jen jedno pivo. Tomu se hlídka jen pousmála a na místě jej připravila o řidičák. Největší překvapení ale čekalo na policisty při prohlídce auta.

Vzadu se tísnili dva nezletilí chlapci a dvě mladistvé dívky a na podlaze se válely vypité plechovky piva. Oba hoši nadýchali 0,28 a 0,52 promile alkoholu.

Lidé křičeli hrůzou a prosili ať zpomalí! Opilý autobusák nadýchal 2,66 promile

Opilý řidič vezl na lince Praha - Louny cestující, dechovou zkoušku zvládl až počtvrté.

„Pro všechny děti museli přijet zákonní zástupci. Policisty bude zajímat i to, kde nezletilci přišli k alkoholu,“ dodal mluvčí. Opilého šoféra čeká trestní stíhání, v krajním případě mu hrozí vězení.

Fotogalerie
6 fotografií
Opilý šofér bavoráku s třemi promile ujížděl policejní hlídce. Po dopadení tvrdil, že měl jen jedno pivo.
Opilý šofér bavoráku s třemi promile ujížděl policejní hlídce. Po dopadení tvrdil, že měl jen jedno pivo.
Autor: Policie ČR