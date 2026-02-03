Tmavý bavorák po spatření hlídky u řečkovického nádraží na chvíli zastavil. Vzápětí však vyrazil protisměrem na silnici vedoucí ke Kuřimi. Policisté jej na chvíli ve tmě a za sněžení ztratili z dohledu. Záhy ale u železniční zastávky v obci Česká objevili čerstvé stopy po vozidle na zasněženém chodníku.
Auto mu ujelo
Na výzvu, aby řidič vystoupil, reagoval muž (29) nešikovně. Nevšiml si totiž, že se mu nastartované auto rozjelo, a zastavilo až nárazem do zaparkovaného vozidla. Policista ho vzápětí informoval, že se dopustil hned několika přestupků.
„Protiprávní jednání, jaký?“ divil se šofér. „Jízda v protisměru, nerespektovnání výzvy k zastavení, dopravní nehoda. Tady jste naboural auto. A je z vás cítit alkohol,“ shrnul strážce zákona.
Opilý řidič v Brně ujížděl protisměrem, nadýchal tři promile Policie ČR
Vezl opilé děti!
Po dechové zkoušce, která odhalila 2,78 promile, muž suverénně prohlásil, že měl jen jedno pivo. Tomu se hlídka jen pousmála a na místě jej připravila o řidičák. Největší překvapení ale čekalo na policisty při prohlídce auta.
Vzadu se tísnili dva nezletilí chlapci a dvě mladistvé dívky a na podlaze se válely vypité plechovky piva. Oba hoši nadýchali 0,28 a 0,52 promile alkoholu.
„Pro všechny děti museli přijet zákonní zástupci. Policisty bude zajímat i to, kde nezletilci přišli k alkoholu,“ dodal mluvčí. Opilého šoféra čeká trestní stíhání, v krajním případě mu hrozí vězení.