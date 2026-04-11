Na Špicberkách zahynul český polárník Jakeš: Zahrával si se smrtí

Polárník Jakeš zahynul po pádu do ledovce na Špicberkách.
Nejvyšší hora Jižní Ameriky, Aconcagua
Polárník Miroslav Jakeš
Autor: Nicole Kučerová - 
11. dubna 2026
05:00

Na Špicberkách zahynul legendární horolezec a polárních Miroslav Jakeš (†75). Jako první Čech na lyžích dobyl severní pól, kam se poté podíval ještě přibližně dvacetkrát. Zdolal nespočet vrcholů a přežil mnoho extrémních situací. V roce 1986 nezbývalo mnoho a polárník tragicky skonal při sestupu z nejvyšší hory Jižní Ameriky. V nebezpečí se ocitl i při sólovém přechodu Grónska.

Miroslav Jakeš byl významným českým polárníkem a horolezcem, který do poslední chvíle žil tím, co ho naplňovalo. Tragicky zahynul při pádu do dvacetimetrové trhliny na Špicberkách. Už v minulosti přitom balancoval na hraně života a několikrát se dostal do vážných potíží.

Legendárním příkladem je jeho výstup na nejvyšší horu Jižní Ameriky. V roce 1986 se stal prvním Čechem, který 6 961 m. n. m. vysoký vrchol Aconcagua zdolal v zimě. Při sólovém sestupu se vážně zranil a musel se úplně sám v extrémní zimě dostat dolů. Při sestupu omrznul a nebyl daleko od smrti, uvedl Festival Rajbas.

V roce 1989 se podílel na založení československé polární stanice v Antarktidě. Dalším jedinečným počinem byl jeho sólový přechod Grónska z východu na západ v roce 1996, bez povolení, bez jakýchkoliv navigačních přístrojů a vhodného vybavení. „Můj život byl v Grónsku v ohrožení. Nikdo nevěděl, že tam jsem a já jsem neměl vysílačku. Neměl jsem peníze na to, abych si ji koupil. Nemohl jsem nikomu říct, že tam jedu, protože to bylo zakázané,“ popsal zážitek pro server English Radio. V roce 1993 došel pěšky jako první Čech na severní pól.  

Na Špicberky a do Grónska se vracel opakovaně. „Na Grónsku je krásné, ve srovnání s normálním světem, že nemůžete trávit svůj čas mluvením nesmyslů. Prostě jdete a je jen na vás, jestli to dokážete, nebo ne. Příroda je férová ke všem. Můžete být prezidentem, poslancem nebo bezdomovcem, ale příroda se k vám bude chovat stejně,“ vysvětlil v roce 2005.

Video  Pro české horolezce letěl na svah Gerlachovského štítu v Tatrách vrtulník s horskými záchranáři.  - Horská záchranná služba SR
Video se připravuje ...
Video se připravuje ...
