Smrt na Špicberkách: Polárník Jakeš (†75) spadl to trhliny!
Na Špicberkách zahynul český polárník Miroslav Jakeš. Zprávy nejprve informovaly o úmrtí českého občana, posléze tamní úřady potvrdily, že se skutečně jedná o legendárního Jakeše.
„Jedná se o českého občana Miroslava Jakeše, který byl nalezen mrtvý v trhlině na ledovci Skilfonna v národním parku Sør-Spitsbergen. Jeho jméno je zveřejněno po konzultaci s jeho příbuznými,“ potvrdily úřady smutnou zprávu s tím, že muž spadl do 20 metrů hluboké trhliny. O problémech českého dobrodruha jako první informoval portál iDnes.
Čech, který byl na sólo výpravě, se naposledy ohlásil 2. dubna. V pondělí pak úřad guvernéra obdržel oznámení, že muž je pohřešován. Ještě v pondělí záchranáři do pátrání nasadili helikoptéru. Záchranná operace skončila ve středu, kdy úřady dospěly k závěru, že Čech je pravděpodobně mrtvý
Předpokládá se, že Čech zahynul v trhlině ledovce Skilfonna jižně od horského hřebene Russefjella zhruba 150 kilometrů jižně od špicberského správního střediska Longyearbyen. Podle úřadu guvernéra mířil na Sörkapp, což je špicberský jižní cíp.
Jakeš v květnu 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi dvacetkrát. Na svém kontě má i řadu dalších výprav a proslul sólovými expedicemi. Například v roce 1986 jako první Čech vystoupil v zimě sólově na nejvyšší horu Jižní Ameriky - Aconcaguu. Při sestupu málem zahynul, omrznul a přišel o prsty na nohou. Legendární a světově unikátní byl v roce 1996 také jeho utajený přechod Grónska bez jakéhokoliv spojení. Z jeho výprav vznikla řada filmů.
Je to smutná zpráva, ale senior v takto drsných podmínkách nemá, co dělat, ať si běžkaří ve Špindlu, špatný odhad vlastních sil, to někteří chlapi mají. Každá takováto akce může skončit špatně, s tím se musí počítat, ale on už měl velkou slabinu v podobě zralého věku. Zůstal tam, kde to miloval, nechť je to útěcha pro pozůstalé.