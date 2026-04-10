Smrt na Špicberkách: Polárník Jakeš (†75) spadl to trhliny!

Polárník Jakeš zřejmě zahynul po pádu do ledovce na Špicberkách.
Polárník Miroslav Jakeš
Aktualizováno -
10. dubna 2026
08:25
Autor: ČTK, Richard Selix - 
9. dubna 2026
20:48

Na Špicberkách zahynul český polárník Miroslav Jakeš. Zprávy nejprve informovaly o úmrtí českého občana, posléze tamní úřady potvrdily, že se skutečně jedná o legendárního Jakeše.

„Jedná se o českého občana Miroslava Jakeše, který byl nalezen mrtvý v trhlině na ledovci Skilfonna v národním parku Sør-Spitsbergen. Jeho jméno je zveřejněno po konzultaci s jeho příbuznými,“ potvrdily úřady smutnou zprávu s tím, že muž spadl do 20 metrů hluboké trhliny. O problémech českého dobrodruha jako první informoval portál iDnes. 

Čech, který byl na sólo výpravě, se naposledy ohlásil 2. dubna. V pondělí pak úřad guvernéra obdržel oznámení, že muž je pohřešován. Ještě v pondělí záchranáři do pátrání nasadili helikoptéru. Záchranná operace skončila ve středu, kdy úřady dospěly k závěru, že Čech je pravděpodobně mrtvý

Předpokládá se, že Čech zahynul v trhlině ledovce Skilfonna jižně od horského hřebene Russefjella zhruba 150 kilometrů jižně od špicberského správního střediska Longyearbyen. Podle úřadu guvernéra mířil na Sörkapp, což je špicberský jižní cíp.

Jakeš v květnu 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi dvacetkrát. Na svém kontě má i řadu dalších výprav a proslul sólovými expedicemi. Například v roce 1986 jako první Čech vystoupil v zimě sólově na nejvyšší horu Jižní Ameriky - Aconcaguu. Při sestupu málem zahynul, omrznul a přišel o prsty na nohou. Legendární a světově unikátní byl v roce 1996 také jeho utajený přechod Grónska bez jakéhokoliv spojení. Z jeho výprav vznikla řada filmů.

Helena K ( 10. dubna 2026 10:04 )

Je to smutná zpráva, ale senior v takto drsných podmínkách nemá, co dělat, ať si běžkaří ve Špindlu, špatný odhad vlastních sil, to někteří chlapi mají. Každá takováto akce může skončit špatně, s tím se musí počítat, ale on už měl velkou slabinu v podobě zralého věku. Zůstal tam, kde to miloval, nechť je to útěcha pro pozůstalé.

Dušan Trnka ( 10. dubna 2026 09:31 )

Je to predsa bulvár a niečo musia dať okolo reklamy, ktorá ich živí ...

Lex Kudlíková ( 10. dubna 2026 09:29 )

Jaký byl přínos tohoto pána společnosti, že se tomuto úmrtí s takovou pokorou věnují všechna libtardí média?

RomanKa Kelly ( 10. dubna 2026 09:06 )

V podstatě s Vámi souhlasím. Já sama si často říkám, proč některé věci lidé dělají. Mně je život opravdu milý a vážím si ho. V posledních letech mám pocit, že u některých lidí převažuje touha po výkonu nebo adrenalinu nad zdravým rozumem, jako by někdy zapomínali, že jsme všichni smrtelní.“

Petr Hrabě ( 10. dubna 2026 08:54 )

Spočinul k poslednimu odpočinku v mistě, které tak intenzivně miloval. R.I.P.

