Nehoda se stala po půl šesté ráno v Těšínské ulici. „Podle prvotních informací se měl v havarovaném vozidle nacházet zaklíněný řidič. V době, kdy hasiči směřovali k původně ohlášené nehodě, došlo ve stejném místě vlivem kluzké vozovky k dalším nehodám,“ uvedli hasiči na sociální síti. Celkem se tu tak srazilo 23 aut!
Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci také jedno ze zásahových vozidel a také auto vězeňské služby. „I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ dodali.
Mnoho nehod
„Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné. Okolnosti a příčiny nehodového děje jsou předmětem šetření,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Několik lidí bylo předáno do péče zdravotnické záchranné služby. Kvůli zimě byl na místo povolán také autobus, kde se mohli lidé z nabouraných aut alespoň ohřát.
Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se v pondělí v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod.
Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici. Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie utrpěli zranění.
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