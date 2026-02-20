Útočiště našla v místní minizoo při Středisku volného času. Než se jich ujala opavská městská policie, byla vystrašená morčata schoulená u stromu, napospas chladu i predátorům.
„Zda se jedná o nový druh, uprchlíky nebo jen mazlíčky, o které se majitel přestal starat, ukáže až další bádání,“ poznamenali s nadsázkou strážníci.
Byla zvyklá na mráz
Podle vedoucího minizoo Jana Košťálka jde o tři dospělé jedince a jedno mládě. „Určitě nepocházela z bytu. Ta by venku v těchto mrazivých podmínkách nepřežila,“ vysvětlil. Morčata podle něj pravděpodobně žila v králíkárně.
„Měla hustou srst, byla otužilá a zvyklá na chlad. Právě proto dokázala v lese nějakou dobu přežít,“ doplnil Košťálek. Minizoo slouží také jako sběrné místo pro záchrannou stanici v Bartošovicích na Novojičínsku.
Tam se ale starají výhradně o volně žijící živočichy. „Morčata do přírody nepatří, takže zůstanou u nás. Pokud se majitel nepřihlásí, najdeme jim nový domov,“ dodal.
Vadil by jim hluboký sníh
Morčata se dříve běžně chovala v králíkárnách. Sloužila dokonce jako jakýsi „indikátor“ nemocí. Při výskytu králičího moru byla často první, která uhynula, a chovatelé tak měli šanci včas zasáhnout. Postupem času se z nich však stali oblíbení domácí mazlíčci.
„Teoreticky by morčata mohla v naší přírodě přežívat a dokonce se rozmnožovat. Potravy by měla většinu roku dostatek. Největším rizikem jsou ale predátoři a hluboký sníh,“ uzavřel Košťálek. Přirozeným domovem oblíbených domácích mazlíčků jsou státy jižní Ameriky.
