Do nesnází se dostal menší pes v Židlochovicích. Z pobytu v ledové vodě byl už pořádně vyčerpán. „Problémem byl pro něho prudký rozbahněný svah nad vodou,“ uvedl mluvčí strážníků Petr Fajks.
Pro psa skočil muž
„Raz, dva, tři. Ještě jednou! Raz, dva, tři,“ koordinují strážníci úspěšnou záchranu na videu. Poté z vody pomohli i muži, který se nešťastnému psu snažil pomoci jako první.
Strážníci v Židlochochovicích zachránili z ledové vody psa, který do ní spadl. (únor 2026) Městská policie Židlochovice
Tomu strážníci vysekli poklonu: „Velký klobouček neznámému muži, který před příjezdem hlídky sestoupil do „kafíčkové“ vody pro záchranu promrzlého psa,“ dodal Fajks.
Lovili ji ze člunu
V podobné situaci se ocitli i hasiči v Lednici, kde se v Zámeckém rybníku topila srna. „Byla od břehu přibližně 10 metrů. Společně jsme se, na člunu místních dobrovolných hasičů, k srnce vydali a z vody jí vytáhli,“ napsali hasiči na síti Threads.
Také v tomto případě byla záchrana úspěšná. Poté, co hasiči zvíře vylovili, osušili a ujistili se, že je bez zranění, vypustili ho zpět do přírody. „Záchranná akce trvala necelou půlhodinu,“ dodali hasiči.