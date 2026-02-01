Muž ležel dva dny omrzlý ve sněhu: Život mu zachránil všímavý pejskař
K podivnému případu vyjížděli strážníci Městské policie v Považské Bystřici. Ve sněhu tam ležel starší muž na pokraji sil. Jen díky všímavosti kolemjdoucího neskončila celá událost tragicky.
Kolemjdoucímu, který venčil svého psa, se naskytl šokující pohled. Ve sněhu a mrazu našel muže, který byl na pokraji sil a stěží dokázal komunikovat. S nastalou situací si pejskař nevěděl rady, a tak zavolal strážníky městské policie. „Na linku 159 nám občané oznámili, že v příkopu mimo zastavěné území, v části směrem na Šurabovou, leží osoba,“ uvedl náčelník MsP Juraj Lieskovský pro deník pluska.sk.
Ležel tam dva dny
Muž měl obrovské štěstí, protože teploty se pohybovaly kolem minus 7 stupňů Celsia a ležel v těžce přístupném terénu. Strážníci zjistili, že měl muž ve sněhu ležet dva dny. „Velmi zarážející bylo, že tato osoba tvrdila, že tam ležela dva dny,“ konstatoval náčelník MsP. Muž ležel na suché zemi, ale všude kolem něj byl navátý sníh.
Záchrana muže nebyla vůbec jednoduchá a policisté si na pomoc museli přivolat hasiče i zdravotnickou záchrannou službu. Omrzlého muže vyprošťovali ze sněhu pomocí pásové techniky.
Šťastný konec
„Na místo jsme vyslali posádku rychlé zdravotnické pomoci. 62letý muž byl s podchlazením převezen do nemocnice v Považské Bystrici,“ potvrdila zástupkyně mluvčí ZZS SR Martina Frőhlich Činovská. Naštěstí má celá situace šťastný konec a muže se podařilo zachránit bez vážnějších zranění.
beztak , kdo by se vyvalil v mrazech na zem než nějaký ožrala