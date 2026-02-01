Bizarní vládní seznam: Tohle tahali lidem ze zadků!
Americká komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků si vede databázi návštěv pohotovosti. S tím zaznamenává i to, co pacienty do nemocnice přivedlo. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se server Defector na inkriminující seznam nepodíval trochu podrobněji a nezveřejnil seznam podivných předmětů, které američtí lékaři odstraňovali ze zadků!
Zatímco u některých předmětů byste potřebu zavedení do konečníku ještě jakžtakž pochopili, u většiny z nich zůstává rozum stát. Stála za tím zvědavost? Špatná rada z chatu GPT? Sázka? Nebo se jednalo o zvrhlé sexuální praktiky?
Od těstovin po sandále
Skandální databáze je anonymní, takže smolař, kterému uvízl v konečníku kukuřičný klas, může být v klidu. Nikdo se nedozví, že to byl zrovna on.
Data se týkají roku 2024 a kromě velkého množství sexuálních pomůcek, včetně dilda dlouhého 61 centimetrů, obsahují i rozsáhlý seznam naprostých bizarností, informuje deník New York Post.
Objevují se tam například hřebíky, šrouby, baseballový míček, syrové těstoviny, vejce, sandál, klika, brýle, kámen, zátka na víno, držák na kukuřičný klas, dvě tužky, baterka, policejní obušek, gumička do vlasů, žárovka či mince.
Zarážející je, že se objevilo i několik případů lidí, kteří si nebyli jistí, zda mají v konečníku sexuální pomůcku z dřívějška nebo si vůbec nepamatovali, že by si tam něco strčili.
Co nejdivnějšího měli lidé v zadku?
Chicagský lékař z pohotovosti Dr. Kenji Oyasu se s úsměvem svěřuje, že často odpovídá na otázku: „Jaká je ta nejdivnější věc, kterou jste kdy někomu vytáhl ze zadku?“
Ve virálním videu na TikToku v září uvedl, že na prvním místě má případ muže, který si zavedl celou velkou vonnou svíčku Yankee Candle s vůní kořeněné dýně.
„Mluvím o celé té sklenici,“ řekl. „A pak nastává otázka, jak to dostat ven. U velkých předmětů to nejde jen chytit a vytáhnout, protože vznikne podtlak, který to vtáhne zpátky dovnitř,“ vysvětlil Oyhasu.
