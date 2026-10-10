Bobr si vybral strom u jednoho z nejvíce využívaných mostů v obci. „Žádáme chodce, aby využívali chodník na druhé straně mostu. Důvodem je noční řádění bobra na stromu v těsné blízkosti mostu,“ napsala radnice na sociálních sítích.
To okamžitě místní zaujalo a jeden dokonce našel hned vysvětlení: „Nas*ali ho dole u splavu, když mu překazili stavbu hráze, tak se pomstil tady,“ napsal argument jeden z místních.
Obec situaci rychle řešila. Už po pár hodinách na web připsala: „Chodník opět průchozí. Strom odstraněn, bobr ne...,“ Radnice tak nevyloučila, že by se chlupatý stavitel hrází opět mohl činit. V ČR podle ochránců přírody nyní žije přibližně 15 tisíc bobrů, u más je zvláště chráněný a silně ohrožený druh.
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