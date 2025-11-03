Nešťastný pád německého turisty: Zřítil se ve skalách z vyhlídky, pomoci musel vrtulník
Ze skalní vyhlídky Vilemínina stěna u Jetřichovic na Děčínsku nešťastně spadl německý turista. Hasiči jej museli vytáhnout z pětimetrové hloubky. Pomáhali i další turisté a strážce parku, povolán byl i záchranářský vrtulník. Zraněný poté skončil v nemocnici.
Hasiči poté, co zraněného z hloubky vyprostili, jej předali záchranářům. Ti pacienta ošetřili, vyvstala ale otázka, jak jej ze skal přepravit k čekající sanitce. Vzhledem k náročnému terénu bylo třeba povolat záchranářský vrtulník.
Ten se postaral o transport zraněného. „Po snesení pacienta ze skalní vyhlídky Vilemínina stěna pomocí vrtulníku k vozidlu zdravotnické záchranné služby jsme pomohli záchranářům s přenesením pacienta do sanitky,“ dodali hasiči.
Sanitka se zraněným poté zamířila do nemocnice v Děčíně. „Velké poděkování za spolupráci při této akci patří kolegovi, strážci národního parku, a přítomným laikům - turistům, kteří v prvních minutách velmi aktivně spolupracovali s leteckými záchranáři,“ uvedli zdravotníci na sociální síti.
