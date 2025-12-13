František zastřelil pejskaře Marka: Překvapivá slova manželky střelce!
František B. na konci března na Slovensku zastřelil pejskaře Marka (†47). K činu se přiznal, ale tvrdil, že zbraň použil k sebeobraně! Případ se vyšetřuje a na objevují se stále nové detaily. Poprvé promluvila i manželka obžalovaného. František stále trvá na tom, že je nevinný.
Na konci března tohoto roku zastřelil František B. pejskaře Marka. K incidentu mělo dojít u mohyly Milana Rastislava Štefánika ve městě Ivanka pri Dunaji. Na místě mělo dojít k potyčce, která skončila tragicky.
Policie od té doby případ vyšetřuje. František si stojí za tím, že je nevinný a že jednal v sebeobraně. Poprvé promluvila jeho manželka. „Stále je zpochybňované to, že byl napadený. Kdy dostane pozornost to, že se bránil,“ vyjádřila se Františkova žena Katarína pro TV Markízu.
Z výpovědi obžalovaného vyplývá, že měl v době potyčky sedět v autě. Pejskař mu údajně zabránil ve výstupu a zvenku mu rozbil okénko dřevěnou holí. Potom ho udeřil do obličeje. František měl v sebeobraně vytáhnout střelnou zbraň a Marka zasáhnout.
„Šlo o hádku. Tím, že on stál u auta, sám rozhodl, jestli můj muž může vystoupit ven a pobili by se jako chlapi a bylo by to adekvátní,“ popsala manželka. Následně ukázala fotografii dřevěné hole, kterou František na místě činu stihl vyfotit před příjezdem policie.
Žena vysvětlila, že z páru je ona ta výbušná a její manžel je „klidný, až je trapný“. Podle ní je mírumilovný a ona je přesvědčená, že neinicioval spor. Pozitivně o zesnulém mluví i Markova rodina.. „Marek byl výjimečný člověk, velmi sečtělý, pomáhal slabším. Potkávali jsme se, volali jsme si i víckrát za den, byli jsme propojení, protože jsme dvojčata. Měl rád přírodu a turistiku, trávili jsme hodně času na společných výletech,“ vypověděl Markův bratr, sdílel deník Nový Čas. Policie i soud se případem dále zabývají.
