Lyžařské neštěstí v Alpách: Zemřel český učitel
Při lyžařském neštěstí v lyžařské oblasti Nassfeld na jihu Rakouska po poledni zahynul 64letý Čech. Učitel byl součástí školní skupiny, informovaly s odvoláním na policii agentura APA a místní servery. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že o případu zatím nemá žádné zprávy.
Muž sjel z neznámých příčin z upravené sjezdovky a po deseti metrech narazil do stromu. Zemřel na místě navzdory okamžitému ošetření a oživovacím pokusům, uvedl server MeinBezirk.
Neštěstí se stalo kolem 12:30, kdy česká školní skupina sjížděla svah Tröglabfahrt v korutanském lyžařském středisku. Server 5 Minuten s odvoláním na policii píše, že při poskytování první pomoci muž ještě komunikoval, jeho stav se ale rychle horšil. Na místo dorazil i vrtulník záchranné služby, jehož posádka marně prováděla oživovací pokusy.
České ministerstvo zahraničí zatím k případu nedostalo žádné informace. „Na náš zastupitelský úřad se nikdo v této souvislosti neobrátil. Pokud se tak stane, naši kolegové jsou připraveni poskytnout konzulární asistenci," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Daniel Drake.
Upřímnou soustrast rodině, pan učitel mě učil před dvaceti lety a byl to nejlepší učitel a super člověk. Potkala jsem ho nedávno na třídních schůzkách a vůbec se za ty roky nezměnil. Je mi to líto.