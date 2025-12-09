Lyžařské neštěstí v Alpách: Zemřel český učitel

Ilustrační foto: Alpy
Ilustrační foto: Alpy  (Autor: Foto Kronplatz.com)
Aktualizováno -
9. prosince 2025
21:10
Autor: ČTK - 
9. prosince 2025
20:31

Při lyžařském neštěstí v lyžařské oblasti Nassfeld na jihu Rakouska po poledni zahynul 64letý Čech. Učitel byl součástí školní skupiny, informovaly s odvoláním na policii agentura APA a místní servery. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že o případu zatím nemá žádné zprávy.

Muž sjel z neznámých příčin z upravené sjezdovky a po deseti metrech narazil do stromu. Zemřel na místě navzdory okamžitému ošetření a oživovacím pokusům, uvedl server MeinBezirk.

Neštěstí se stalo kolem 12:30, kdy česká školní skupina sjížděla svah Tröglabfahrt v korutanském lyžařském středisku. Server 5 Minuten s odvoláním na policii píše, že při poskytování první pomoci muž ještě komunikoval, jeho stav se ale rychle horšil. Na místo dorazil i vrtulník záchranné služby, jehož posádka marně prováděla oživovací pokusy.

České ministerstvo zahraničí zatím k případu nedostalo žádné informace. „Na náš zastupitelský úřad se nikdo v této souvislosti neobrátil. Pokud se tak stane, naši kolegové jsou připraveni poskytnout konzulární asistenci," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Daniel Drake.

Video Takto probíhaly závody v Grúni poblíž Starých Hamrů na Beskydsku. (18. leden 2025) - Karel Janeček
Michaela Filipovičová ( 9. prosince 2025 21:08 )

Upřímnou soustrast rodině, pan učitel mě učil před dvaceti lety a byl to nejlepší učitel a super člověk. Potkala jsem ho nedávno na třídních schůzkách a vůbec se za ty roky nezměnil. Je mi to líto.

