Znásilnění, sexuální nátlak a prostituce na webu: Devět lidí čelí žalobě v případu Markýz
Devět lidí a jedna firma čelí obžalobě kvůli provozování několika desítek inzertních webů s nabídkou sexuálních služeb a následnému kořistění z provozované prostituce. ČTK to v úterý sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Všichni jsou obviněni z trestných činů kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině. Jednomu z obžalovaných hrozí až 12 let vězení, ostatním maximálně 10,5 roku odnětí svobody.
Kriminalisté NCOZ se případem s krycím názvem Markýz zabývali od roku 2022. V říjnu 2023 centrála zahájila stíhání osmi lidí a firmy, později sdělila obvinění ještě jednomu dalšímu člověku. Skupina podle vyšetřovatelů trestnou činností získala nejméně 75 milionů korun. Jako výnos z trestné činnosti se podařilo zajistit majetek v hodnotě 63 milionů Kč.
Jeden z obviněných, který je ve vazbě, navíc čelí obžalobě i za znásilnění, sexuální nátlak, ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, ohrožování výchovy dítěte, nakládání s drogami a jejich přechovávání, vydírání, neoprávněné opatření platebního prostředku a nedovolené ozbrojování.
NCOZ loni v létě zveřejnila, že v případu Markýz pátrá po obětech muže, který nutil ženy v bytě v Praze 6 k nedobrovolným sexuálním praktikám. Ženy vyhledával v prostředí takzvaných privátů, případně přes inzeráty, v nichž nabízel placenou práci na pozici asistentky ředitele či občasné milenky. Své inzeráty podle kriminalistů zveřejňoval zejména na portálech „hyperinzerce.cz“ a „jenprace.cz“.
Obžalobu podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
