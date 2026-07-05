Děda (93) schválně způsobil výbuch plynu? Exploze zranila 9 lidí!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
5. července 2026
12:12

Ve vídeňské čtvrti Floridsdorf došlo v noci k výbuchu plynu v rodinném domě. Policie podezírá muže (93), že explozi způsobil úmyslně. Devět lidí bylo zraněno, část z nich skončila v nemocnici. Dům je zcela zničen a poškozeny byly i okolní stavby. Případ vyšetřují kriminalisté.

Třiadevadesátiletý obyvatel rodinného domu ve vídeňské čtvrti Floridsdorf je podezřelý, že v noci na neděli úmyslně způsobil výbuch plynu, který zcela zničil jeho dům a zranil devět lidí včetně jeho samého. Výbuch vážně poškodil i sousední rodinné domy, tři osoby včetně podezřelého musely být hospitalizovány. Motiv činu je podle policie předmětem vyšetřování, uvedla agentura APA.

Mezi zraněnými je i 25letá těhotná žena, která byla převezena do nemocnice. Šest místních obyvatel bylo ošetřeno na místě a byli propuštěni do domácí péče, oznámili záchranáři. Pátrací psi při zásahu hasičů lokalizovali ve sklepě zcela zničeného a částečně vyhořelého domu 93letého muže. Záchranáři jej vyprostili a s těžkými poraněními převezli do nemocnice.

Vzhledem k podezření z úmyslného ohrožení veřejnosti byl muž na příkaz státního zastupitelství současně zadržen a v nemocnici je pod dohledem. Vídeňští kriminalisté zahájili vyšetřování.

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Výbuch plynu Praha 3
Zdroj: Aktu.cz

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