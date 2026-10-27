Martin u společnosti Čistá Plzeň pracuje druhým rokem, šichta mu v polovině října začala jako každá jiné. Když dojel kukavůz do Pražské ulice v centru Plzně, povalovala se vedle popelnic i zelená taška. Jeden z kolegů říkal, že by se mu hodila na ryby, tak ji dovezli do areálu firmy. Když se do ní podívali, zkoprněli.
„Bylo v ní staré oblečení a pak sáček od kolenní ortézy. Ten byl plný eurových bankovek! Dále tam byly dvě platební karty a ukrajinské doklady v azbuce,“ řekl pro novinky.cz Martin a dodal: „Nejdřív jsem byl nervózní, normálně se mi z toho zvedl žaludek. Byl jsem z toho úplně paf.“ Hotovost činila 20 tisíc euro, což je půl milionu korun.
Chvíli se to v něm pralo
Martin přiznal, že se v něm chvíli pralo si nalezené věci nechat. „Pak jsme se s kolegy domluvili, že všechno ohlásíme na policii. Druhý den jsme potkali policejní hlídku. Nevěřícně kroutili hlavou. Vzali mě na oddělení a sepsali se mnou výpověď. Největší gól byl, když mi řekli, že pán je už 14 dní mrtvý a že kdybych to nenahlásil, tak se nic nestalo. Nebudu kecat, v tu chvíli mě to trochu zamrzelo,“ přiznal Martin, ale vzápětí dodal:
„Teď jsem ale rád, že jsme se tak rozhodli. Přítelkyně mě pochválila a já mám radost, že jsme udělali dobrý skutek.“
Policisté zjistili, že peníze patřily muži, který před několika týdny zemřel. „Policisté zjistili, že ho zřejmě omylem vyhodily dcery zemřelého muže, které vyklízely jeho byt,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková. Peníze tak budou vypořádány v rámci dědického řízení.
Dostal medaili
Poctivý Martin ale tak nepřišel zkrátka Kromě hřejivého pocitu z dobrého skutku mu primátor Plzně Roman Zarzycký předal pamětní stříbrnou minci.
„Byl to šlechetný čin, který rozhodně neberu jako samozřejmost. Velmi si vážím toho, že tato společnost má ve svých řadách takové poctivé zaměstnance. Pomohl jste rodině, která o penězích nejspíš vůbec nevěděla. Děkuji vám za to i jménem města,“ uvedl primátor.
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