Děti s nožem ve Varech přepadly seniora: Přišla nečekaná reakce!

(ilustrační foto´.)
(ilustrační foto´.)  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan - 
27. října 2026
15:18

V pátek 9. října měla v Karlových Varech úřadovat skupinka nebezpečných mladíků. Kvůli penězům přepadli seniora (79)! Přestože měl jeden z nezletilých nůž v ruce, senior se okrást nenechal. Skupinka z místa následně utekla. Policisté pátrají po svědcích.  

K přepadení mělo dojít po 22. hodině. „Po chvíli k němu měl jeden přistoupit a s nožem v ruce po něm chtít peníze znovu. Muž na to zareagoval, že vše oznámí na policii. Skupinka následně z místa okamžitě odešla,“ uvedl na webu policie mluvčí Jakub Kopřiva. 

Případem se okamžitě začali zabývat karlovarští kriminalisté. Vyšetřovatelům se podařilo zjistit totožnost všech mladíků. Ti jsou teď podezřelí ze spáchání loupeže. 

„Šetřením kriminalisté taktéž zjistili, že mladíci mohli v pátek 9. října ohrožovat nožem i další lidi v Karlových Varech, konkrétně zejména v ulicích Krymská a náměstí Dr. M. Horákové,“ dodal mluvčí s tím, aby se tyto osoby přihlásily na telefonní číslo 974 366 260 nebo na bezplatnou tísňovou linku 158. K incidentům mohlo dojít i v jiných ulicích v Karlových Varech. 

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Zdroj: čtenář Blesku

Témata:
přepadeníseniorpolicieKarlovy VarypenízeKrymská
Martin Lisičan
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