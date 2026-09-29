Děti v Ústí brutálně napadly dospělého! Nejmladšímu členovi gangu je sedm let

Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Autor: Martin Lisičan - 
29. září 2026
16:30

Několik dětí v Ústí nad Labem surově napadlo dospělého muže. Nechyběly tvrdé údery pěstí i kopance. Celý útok si děti přitom natočily na kameru, se záběrem se následně chlubily na internetu. Případ má v rukou policie.

Dětský gang si údajně po městě vyhledává oběti už delší dobu. Velkou chybu udělali dva dospělí lidé, kteří si děti z dosud neznámých důvodů pozvali domů. O případu jako první informovala televize CNN Prima News.  

Děti v bytě dospělého muže napadly. Následovaly facky, pěstí i kopance. Před bitím muže zachránila až partnerka oběti. Útočníci si celý útok nahrávali na kameru. Se záznamem se pak bez studu pochlubili na sociálních sítích.

Žena s občasnou pomocí kompliců okrádala v moravskoslezských městech seniory. Do přízně se jim vtírala přímo na ulici.
Žena s komplici drze obírala seniory: Vtírala se jim do přízně přímo na ulici

Případem se dále zabývá policie. Podle policie jde o známou firmu. „Případ je ve fázi prověřování. V tuto chvíli máme ztotožněné všechny osoby, které jsou na daném záznamu,“ uvedla mluvčí ústeckých policistů Veronika Hyšplerová.

Nutno podotknout, že nejmladšímu členovi gangu je pouhých sedm let. Do případu se zapojila také sociálka. 

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Zdroj: @clarissaworldweb
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.
Děti v Ústí napadli dospělého muže.

Témata:
útokdětiÚstí nad LabemInternetvideokameraoběť
Martin Lisičan
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