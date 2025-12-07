Nešťastný senior propadal panice. V tašce měl totiž téměř milion korun. „Obrátil se proto s žádostí o pomoc na strážníky,“ řekla jejich mluvčí Lenka Rigó. Ti už podle jejich slov na podobný telefonát čekali.

Čerstvě vysázené kytky v Břeclavi záhadně mizely: Strážníci odhalili „zahradnici roku“!

Žena v Břeclavi pustošila v noci městské záhony.

Tašku totiž naštěstí našel poctivec. který když zjistil, že nikde poblíž není nikdo, kdo by se k ní hlásil, vzal ji a odevzdal na služebně městské policie. Bylo tak jen otázkou času, kdy se někdo ozve, že mu peníze schází.

„Strážníci tak mohli nešťastníkovi jeho celoživotní úspory vrátit. Snad s nimi bude do budoucna nakládat opatrněji,“ dodala přání mluvčí břeclavských strážníků.

VIDEO: Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem.

Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025). Městská policie Břeclav