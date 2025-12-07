Nešťastný senior propadal panice. V tašce měl totiž téměř milion korun. „Obrátil se proto s žádostí o pomoc na strážníky,“ řekla jejich mluvčí Lenka Rigó. Ti už podle jejich slov na podobný telefonát čekali.
Tašku totiž naštěstí našel poctivec. který když zjistil, že nikde poblíž není nikdo, kdo by se k ní hlásil, vzal ji a odevzdal na služebně městské policie. Bylo tak jen otázkou času, kdy se někdo ozve, že mu peníze schází.
„Strážníci tak mohli nešťastníkovi jeho celoživotní úspory vrátit. Snad s nimi bude do budoucna nakládat opatrněji,“ dodala přání mluvčí břeclavských strážníků.
