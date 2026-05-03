Unesené muže dodnes nikdo neviděl: Jeden z podezřelých skončil ve vazbě, druhý uniká

Autor: Kamil Morávek 
3. května 2026
13:30

Slovenská prokuratura se zabývá případem dvojnásobného únosu, ke kterému mělo dojít loni v červenci. Dva pachatelé měli unést dva muže, které od té doby nikdo neviděl. Jeden z podezřelých skončil ve vazbě, druhý zatím policii uniká. Jejich auto objevili vyšetřovatelé u nás.

Před soudem stanul podezřelý Robert Č. Únos, kterého se měl spolu s komplicem dopustit, se odehrál v bratislavské městské části Podunajské Biskupice. Policie má k dispozici mimo jiné záznamy z kamer, které zachycují poslední pohyb unesené dvojice a části jízdy automobilu, který měli únosci použít. Ten později policie našla na území České republiky.

Po unesených mužích se však od té doby naprosto slehla zem. Před soudem nyní stanul první z podezřelých Robert Č. A hned po prvním slyšení putoval do vazby. Soud dal za pravdu návrhu právního zástupce, podle kterého je podezření, že by mohl během vyšetřování muž utéct.

„Vyšetřování zatím stále probíhá a je možné, že se skutek ještě po objevení dalších důkazů bude muset překvalifikovat,“ popsala pro tvnovinky.sk policejní mluvčí Lea Vilhanová. Robert odmítl jakkoliv vypovídat a k prvnímu rozsudku se nevyjádřil. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby podal stížnost. Komplic spravedlnosti stále uniká.

