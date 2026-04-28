Dívku (5) unesli z postýlky: Policie pátrá v nehostinné buši
Pětiletá Sharon Granitesová zmizela v noci z domu v australském Alice Springs. Policie má podezření na únos a pátrá po Jeffersonu Lewisovi, kterého naposledy viděli, jak drží dívku za ruku. Do pátrání se zapojily vrtulníky, drony i desítky dobrovolníků, prohledávají desítky kilometrů nehostinné buše.
Rodiče uložili Sharon v sobotu 25. dubna večer do postele v domě v komunitě Old Timers, kde byli na návštěvě u známých. Když se šli asi o dvě hodiny později podívat do pokoje, čekal je šok. Postel byla prázdná a po dítěti ani stopa. Rodina i lidé z komunity začali okamžitě prohledávat okolí, holčičku se ale najít nepodařilo.
Zmizel i klíčový svědek
Pozornost policie se rychle stočila na Jeffersona Lewise (47). Muž byl v domě v době zmizení a krátce poté se po něm slehla zem. Podle informací australského zpravodajství ABC News ho svědci naposledy viděli kolem 23. hodiny, jak drží Sharon za ruku. Vyšetřovatelé se domnívají, že ji následně odvedl pryč. Motiv zatím neznají.
Lewis měl k rodině jen volnou vazbu a nebyl příbuzný. Zásadní je i jeho minulost. Z vězení vyšel teprve šest dní před incidentem a dříve čelil případům násilí v rodině. Policie navíc připustila, že mohl být v době zmizení pod vlivem alkoholu.
Jedno z největších pátrání za poslední dobu
Rozsah akce je mimořádný. Policie nasadila speciální jednotky, vrtulníky, drony s termokamerami, motorky i jízdní policii. Do terénu vyrazily také desítky dobrovolníků a zapojili se i zkušení domorodí stopaři.
Zatím se prohledalo zhruba 20 kilometrů čtverečních husté buše a ze vzduchu dalších přibližně 46 kilometrů čtverečních. Terén je přitom extrémně náročný. Vysoká tráva místy sahá až do metru a lidé často nevidí ani na krok vedle sebe.
Boj s časem a počasím
Podmínky v oblasti pátrání nejsou pro malé dítě vůbec příznivé. Noci jsou chladné, teploty klesají k jednociferným hodnotám, přes den naopak panuje horko a sucho. Právě kombinace chladu, horka a vyčerpání představuje pro pětileté dítě vážné riziko. Každá hodina proto hraje zásadní roli.
Policie stále věří, že žije
Navzdory obavám zůstávají vyšetřovatelé opatrně optimističtí a pátrání označili za absolutní prioritu. „Právě teď je naším hlavním cílem dostat Sharon zpět k její rodině,“ prohlásil zástupce policie Peter Malley.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.