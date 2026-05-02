Dívku (11) z Miloslavova opili, zbili, svlékli a natočili: Padl rozsudek soudu
SKupinka dospívajících z Miloslavic donutila tehdy jedenáctiletou dívku k pití alkoholu. Následně ji surově napadli, svlékli a celý incident si natočili. Událost šokovala tehdy celé Slovensko. Na prvního máje o čtyři roky později v případě konečně padnul rozsudek.
Do šikany mělo být zapojených asi deset dětí. Hlavní aktérkou je však jedna z dívek. Ta měla svou oběť chytit pod krkem a nutit pít alkohol. Skupinka pak dívku postupně začala bít a kopat a svlékla jí oblečení. Celý incident si školáci točili na video. Důvod konfliktu byl přitom naprosto banální. „Jen to, že jsem si dala kofolu. Pak do mě začali lít alkohol. Víc už si nepamatuji,“ popsala napadená školačka podle serveru tvnoviny.sk.
Dívka se kvůli útoku dodnes potýká s psychologickými následky. „Klientka prochází procesem, při kterém se snaží minimalizovat jejich dopad,“ uvedl dívčin právní zástupce Marek Para. „Nevíme ale, jestli se je někdy podaří úplně odstranit,“ dodal Para.
Rozsudek padl o čtyři roky později. Potrestaná byla především hlavní aktérka Ela. „Dostala trest odnětí svobody ve výměře dvanácti měsíců s podmíněným odkladem na dobu 24 měsíců,“ uvedl její obhájce Jozef Obert.
Pokud tedy v následujících dvou letech podmínku poruší, čeká ji roční pobyt za mřížemi. Kromě toho se musí veřejně omluvit a zaplatit odškodné ve výši v přepočtu 609 tisíc korun. „Trest přijala s pokorou a uvědomila si vážnost svého jednání,“ uzavřel Obert.
