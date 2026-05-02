Otrava dětské výživy v Česku, Rakousku a na Slovensku: Policie zadržela podezřelého!

V kojenecké výživě byl nalezen jed, policie zadržela podezřelého.  (Autor: Profimedia)
2. května 2026
18:05
Autor: ČTK 
2. května 2026
18:00

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.

Mluvčí burgenlandské policie řekl agentuře APA, že muže zadržela policie s pomocí spolkového kriminálního úřadu. Dodal, že vyšetřovatelé jej stále vyslýchají. List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje napsal, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salcbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dále připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů.

Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy. Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu. Podle úřadů není vyloučené, že zatím nezjištěné balení koupil zákazník z Maďarska.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Manželé Koktovi pod tlakem: Děti už řeší sociálka
Manželé Koktovi pod tlakem: Děti už řeší sociálka
Aha!
Retinol jako elixír mládí: Jak pleti pomáhá a jak jej správně používat
Retinol jako elixír mládí: Jak pleti pomáhá a jak jej správně používat
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Vodnáři. Dívky mají kočovnou duši a charisma, chlapcům nechybí pevná vůle a skvělá intuice
Děti podle horoskopu: Vodnáři. Dívky mají kočovnou duši a charisma, chlapcům nechybí pevná vůle a skvělá intuice
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Berkshire Hathaway ve formě. Gigant Warrena Buffetta zdvojnásobil zisk
Berkshire Hathaway ve formě. Gigant Warrena Buffetta zdvojnásobil zisk
e15
Česko U18 - Lotyšsko U18 4:1. Medaile po 12 letech! Mladíci na MS vybojovali bronz
Česko U18 - Lotyšsko U18 4:1. Medaile po 12 letech! Mladíci na MS vybojovali bronz
iSport
Vraždí někdo v USA odborníky zkoumající UFO? Záhadu mizících vědců a inženýrů vyšetřuje FBI i Bílý dům
Vraždí někdo v USA odborníky zkoumající UFO? Záhadu mizících vědců a inženýrů vyšetřuje FBI i Bílý dům
Reflex
Ilegální, ale zbožňované, vzrušující a krvavé. Takové jsou kohoutí zápasy na Bali
Ilegální, ale zbožňované, vzrušující a krvavé. Takové jsou kohoutí zápasy na Bali
Lidé a země