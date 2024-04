Španělské úřady propustily jednoho z nejhledanějších narkobaronů na světě: Byl to omyl!

Známého narkobarona Karima Bouyakhrichana (46) úřady propustily ze španělského vězení za velmi zvláštních okolností. K propuštění totiž došlo z důvodu úřední chyby. Šéfa kartelu Mocro Maffia policie zatkla minulý rok kvůli podezření z praní špinavých peněz. V minulosti také údajně plánoval zavraždit nizozemského premiéra Marka Rutteho. Pět let po něm pátral interpol. Teď je Karim znovu na svobodě.

Asi všichni si ještě vzpomínají na ikonický útěk Jiřího Kajínka z věznice Mírov. To se však nedá říct o španělských soudních úřednících, kteří vlastní chybou vysvobodili jednoho z největších narkošlechticů světa. Údajného šéfa kartelu Karima Bouyakhrichana policie zatkla minulý rok ve španělském městě Marbella. Karim čelil obvinění z praní špinavých peněz. Dlouhých pět let po něm pátral samotný Interpol.

Chyba úřádů, kauce za 1,2 miliónů!

Poté, co se nizozemské orgány dozvěděly o jeho zatčení, podaly u španělského Národního soudu žádost o vydání a požádaly, aby byl šéf kartelu poslán zpět do Nizozemska. Zde by čelil dalším souvisejícím obviněním, uvedlo BBC.

Národní soud v Madridu žádost schválil, proti však byl provinční soud v Málaze. Ten žádost odmítl s odůvodněním, že Karim musí čelit obvinění z praní špinavých peněz ve Španělsku. Toto odůvodnění Národní soud neuspokojil a rozhodnutí soudu v Málaze zrušil.

Také nizozemské orgány v závislosti na vyjádření soudu v Málaze podaly odvolání s naléhavou zprávou, že vůdce kartelu je jedním z nejhledanějších zločinců pod drobnohledem Interpolu. V desetileté drogové válce kvůli němu údajně zemřeli desítky lidí. Na své listině smrti měl podle policie také jméno současného premiéra Nizozemska, Marka Rutteho.

Španělská rozhlasová síť Cadena SER v úterý odhalila, že ačkoli soud přijal nizozemské odvolání, opomněl vydat příkaz k zadržení. Ten by zajistil, že Karim zůstane za mřížemi až do uskutečnění jeho vydání do Nizozemska.

Kvůli absenci příkazu při prvním slyšení u soudu v Málaze soudce souhlasil s dočasným propuštěním šéfa gangu za kauci v přepočtu za 1,2 milionů korun. Jelikož Karim vlastní bankovní účty a nemovitosti po celém světě, okamžitě zaplatil a zmizel z města. Od té doby se po něm slehla zem.

Bezpečnostní složky v tuto chvíli po narkobaronovi pátrají. Ministr Felix Bolaños se k chybě odmítl vyjádřit.