Bývalý vězeň Daniel o Vánocích za mřížemi: Smutná záležitost! Chlastá se covid a žerou prášky

Bývalý dealer Daniel
Bývalý dealer Daniel
Vánoční stromeček ve vězení (ilustrační foto)
Daniel Flasza
Daniel Flasza při rozhovoru pro Blesk
25. prosince 2025 
25. prosince 2025
09:20

Daniel Flasza v minulosti v Praze prodával kokain, nakonec ho dopadla policie a on skončil ve vězení. Za mřížemi napsal knihu s názvem Muklové a šlajsny, která se letos stala obrovským hitem, a dokonce získala významné ocenění. Daniel popsal, jak vypadají Vánoce ve vězení. Podle něj je to nejnáročnější období. Štědrý den si ale vězni podle něj i tak dokáží užít. „Chlastá se covid nebo kvak a žerou se prášky,“ říká.

Danielův život se zásadně změnil v momentě, kdy si pro něj přišla policie a on skončil ve vazbě a pak i ve vězení. Tam napsal knihu s názvem Muklové a Šlajsny. V ní otevřeně popisuje nejenom život ve vězení, ale i to, co prožil jako dealer drog. 

Bývalý vězeň popsal, jak probíhá Štědrý den za mřížemi. „Vánoce jsou ve vězení strašně smutná záležitost, obzvlášť pro mukly, kteří mají děti nebo třeba umírající rodinu,“ vysvětlil s tím, že v tomhle období si lidé většinou nejvíc uvědomují to, jak jim právě blízcí chybí. Dodal, že sám dříve Vánoce neměl rád, po vězení ale změnil názor a těší se na čas s rodinou.

Daniel prožil za mřížemi dokonce troje svátky, první na vazbě a pak dvoje ve dvou různých věznicích. A jak se tedy slaví?

„Sbíraj se potraviny a šetří se jídlo z balíků na Vánoce a pak se dělají vánoční stoly. Dělají se jednohubky z rohlíků i třeba dorty z pudinků a slaví se i společně. Chlastá se covid nebo kvak (kvašený alkoholický nápoj vyráběný většinou z chleba, pozn. red.) a žerou se prášky.“

A co je covid? V době, kdy byl Daniel ve vězení, se mezi vězni šířil koronavirus. „Každý druhý vězeň měl silné příznaky. Včetně mě. Jak jinak. Nebylo, kam utéct. Na oddíle byla dezinfekce Anti-Covid, ten nejlevnější sh*t, co smrdí jako špatná pálenka. Muklové ji kradli, destilovali z ní alkohol a tomu chlastu začali říkat Covid,“ vysvětlil.

Daniel Flasza během svého pobytu ve vězení napsal knihu Muklové a Šlajsny. Kniha se stala po vydání obrovským hitem, a dokonce zvítězila v soutěži Památníku národního písemnictví a Ministerstva kultury ČR oceňující knižní úpravu a polygrafii. Kniha vyšla v nakladatelství OKRAJ MEDIA s.r.o., které Daniel založil. „Už neprodávám fet, teď prodávám knihy,“ říká se smíchem.

KozaRoza1 ( 25. prosince 2025 10:10 )

Rok starý článek. 🤣🤣🤣😉

Konvalina Jaroslav ( 25. prosince 2025 09:57 )

Všichni se dostali do vězení vlastní vinou. Musí nést následky

Mark Hemce ( 25. prosince 2025 09:44 )

Covid chlast, drogy, pornožurnál atd. samé “hodnoty” se zde reklamují, však společnost není ješte tak zdevastovaná?👎

Kreveta ( 27. prosince 2024 10:39 )

Tak nakonec docela borec.

Uživatel_5863575 ( 26. prosince 2024 15:15 )

Oto. Tož já valím bulve, synek co ty všecko neznaš.

Zobrazit celou diskusi
