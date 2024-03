Bývalý dealer Daniel otevřeně o vězení: V base to mají nejhorší „prc*čkáři“! Muklové jim klidně močí do jídla

Dnes pětatřicetiletý Daniel Flasza v minulosti v Praze prodával drogy, především kokain. Jeho život se zásadně změnil ve chvíli, kdy si pro něj přišla policie a on skončil ve vazbě. Později byl odsouzen za nepovolenou distribuci a výrobu omamných látek ke třem letům za mřížemi. Tam napsal knihu s názvem Muklové a Šlajsny. V ní otevřeně popisuje nejenom život ve vězení ale i to, co prožil jako dealer drog. V rozhovoru pro Blesk promluvil o obou životních zkušenostech a popsal například to, jací lidé to mají ve vězení nejhorší.