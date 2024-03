Tak to je v životě sportovce Jaroslava Jartima (31) obrat o 360 stupňů. Z výsluní fanoušků a světel kamer v prestižních bojových kláních MMA se přesunul za temný katr. Trest dostal za to, že napadl a oloupil s kumpánem dva dealery v Ostravě. Odsouzený se hájí tím, že čistil ulice od dealerů drog.

Nabušený světoběžník Jaroslav Jartim má za sebou přes dvě desítky profesionálních zápasů. Z více než desítky vítězství se radoval ve Španělsku nebo v Číně. Dva ze tří zápasů ovládl i v soutěžích organizace Oktagon MMA.

Zápasník se nechal přesvědčit ostravským Řekem, aby si došlápl na dva dealery, kteří měli v centru města prodávat pervitin dětem. Spřízněná »volavka« Nathalia (24) vylákala prvního na ulici, kde ho s vrstevníkem Robertem D. vysvléknul, napadl a oloupil.

„Říkal jsem mu, aby neprodával drogy. Bouchl jsem ho do obličeje, to jo, ale to byl omyl. Vlastně ne, jen taková slabá rána. Kdybych mu chtěl ublížit, tak mu dám ránu pořádnou,“ přiznal se Jartim k loupeži, při níž oběť obrali o drogy, dva mobily a 55 tisíc.

Jako Rychlá rota

Když Jaroslav Jartim u soudu tvrdil, že loupil kvůli potírání prodeje drog dětem, i předseda soudního senátu se jeho tvrzením podivoval. „Zní to opravdu zvláštně, jako Rychlá rota,“ řekl soudce Ondřej Běčák. Jak s nadsázkou dodal, pokud by tomu tak bylo, mohl gang začít objíždět i další města v Česku.

O peníze se podělili

Jartim popsal i druhou loupež, při níž opět zasáhla do děje Nathalia. Zazvonila u dveří dealera, a když otevřel, nastoupilo na něj dvoučlenné komando. Jeho drogy rozházeli po zemi a odnesli si 40 tisíc. Oběma Řek následně rozdělil několikatisícové podíly.

„Jsem nepřítel drog, sám mám syna, a ani ke sportu prostě drogy nepatří a drogy odmítám, připadají mi ohavné. Proto jsem šel oběma prodejcům domluvit,“ hájil se Jartim.

Soudní senát tím ale neobměkčil. Jaroslava Jartima s Robertem z Olomoucka poslal soudce za mříže na čtyři a půl roku. Řecký iniciátor má odsedět pět let a tři měsíce. Nathalia vyvázla s podmínkou. Rozsudky zatím nejsou pravomocné.

